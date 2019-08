Jorge Jesus avisa: «Nós colocamos a carne toda no assador»

O Flamengo regressou aos triunfos no Brasileirão com uma vitória contundente sobre o Grémio, por 3-1, e Jorge Jesus elogiou o grupo que tem à sua disposição.





"Este grupo é especial. Nunca tive a oportunidade de ver uma equipa tão unida e isso é por causa do Abel Braga [técnico anterior do Flamengo] que escolheu este grupo. Eles preocupam-se uns com os outros, é fantástico", elogiou.Sobre a luta pelo título, Jesus considerou que o Brasileirão é "uma maratona". "Na Europa olhamos para o campeonato nacional de uma forma um pouco diferente. Quando chegámos estávamos a oito pontos, mas isso não nos preocupou. É possível recuperar, se tivermos equipa. Reduzimos para cinco. Será jogo a jogo. Temos de ser mais regulares do que os outros."E a prioridade é o campeonato ou a Taça Libertadores? "Não dou prioridades a competições. Tento ganhar todas. Como costumo dizer, pomos a carne toda no assador. Queremos ganhar os dois. Vim com esse propósito".