Jorge Jesus avisa: «Quando alguém pensa que está acima do clube, terá sempre problemas»

Após a vitória , sobre o Ceará, que colocou o Flamengo no topo da tabela do Brasileirão em igualdade pontual com o Santos, Jorge Jesus abordou a polémica com o médio Gustavo Cuéllar.Segundo o treinador português, a decisão da direção do clube em afastá-lo do grupo deveu-se a um erro do colombiano, ao colocar os seus interesses à frente do clube."É uma decisão que não me compete, é a direção que tem de analisar com o jogador. Ele quis estar à frente dos interesses do Flamengo. Está acima o clube não o jogador ou o treinador. Quando alguém pensa que está acima do clube, terá sempre problemas", comentou Jorge Jesus.O antigo técnico de Sporting e Benfica diz no entanto que Gustavo Cuéllar "vai fazer falta."."Como jogador faz-nos falta. Mas vai ter que assumir as consequências da atitude que tomou. A direção e o jogador vão chegar a uma decisão", afirmou.Segundo a imprensa brasileira, o jogador colombiano de 26 anos, que chegou ao Flamengo em 2016, tem uma proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e estará a forçar a sua saída. No entanto, o clube vetou.