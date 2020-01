Jorge Jesus chega a Lisboa na próxima madrugada

Jorge Jesus chegará a Lisboa na madrugada de terça-feira (dia 24), para passar o Natal em família em Portugal. Terminada a época do Flamengo, o treinador volta de férias e deverá aterrar um pouco antes das 06h00, proveniente do Rio de Janeiro.





Jesus mostra mala de viagem e assume: «Creio que irei pagar por excesso de bagagem»



Jesus mostra mala de viagem e assume: «Creio que irei pagar por excesso de bagagem»

Recorde-se que o Fla disputou o seu último encontro no sábado, no Qatar, tendo perdido a final do Mundial de Clubes para o Liverpool, no prolongamento.