Jorge Jesus com baixa de última hora para o clássico com o Botafogo

Jorge Jesus ganhou uma valente dor de cabeça, isto a horas de defrontar o Botafogo. O uruguaio De Arrascaeta sofreu uma entorse no joelho esquerdo no treino de ontem e está fora das opções do Flamengo para o clássico brasileiro, referente à 31.ª jornada do campeonato, marcado para hoje, às 23h00.Não foi revelado o tempo de paragem do avançado, mas a verdade é que De Arrascaeta é um dos indiscutíveis de Jorge Jesus, tendo disputado 43 jogos esta temporada com a camisola do 'mengão'. Vitinho está assim na calha para assumir a titularidade.







O Flamengo lidera o Brasileirão com 71 pontos e tem o Palmeiras a cinco pontos de distância, embora o 'verdão' tenha mais um jogo. O Botafogo, que não vence há três jogos, está em 15.º com 33 pontos.