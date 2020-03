Jorge Jesus conseguiu “calar a boca” a Neto

Crítico de Jorge Jesus nos primeiros tempos no Flamengo, Neto está agora rendido ao míster. "Sim, calou a minha boca. Fez o Flamengo ser uma das maiores equipas do Mundo", disse à Fox o antigo internacional brasileiro.





Recorde-se que ainda em fevereiro, Neto dirigiu duras críticas a Jorge Jesu s no programa 'Donos da Bola', da Rede Bandeirantes, depois de o técnico português do Flamengo ter admitido que o Campeonato Carioca vai servir como pré-temporada para o Mengão.Neto considerou Jorge Jesus um "mascarado" e defendeu que os adeptos do Flamengo não devem assistir aos jogos da equipa no estadual, além de sublinhar que o treinador português está a desrespeitar os adversários e a própria competição."Quem está lá em cima é mais fácil para cair. Ele desrespeitou o campeonato. Disse que não vale nada, que é uma pré-temporada, que é treino. Ele não está a respeitar o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. Os adeptos nem precisam de ir aos jogos assim. O Jorge Jesus é mascarado, soberbo e o Flamengo é muito maior», afirmou o antigo médio canarinho.