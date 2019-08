Jorge Jesus chegou ao Flamengo em junho, mas os resultados da equipa (oito jogos dipustados, três vitórias, três empates e duas derrotas) têm levado a duras críticas. Muricy Ramalho, ex-técnico do Flamengo e atual comentador, juntou-se à contestação, afirmando mesmo que a chegada do treinador português foi negócio de empresários e que os dirigentes brasileiros escolhem muito mal."Eles não vão para a Europa. Eu duvido que a diretoria do Flamengo fez uma reunião para buscar o Jesus. ‘Quem é o melhor técnico para o Flamengo? É o Jesus?’ Eu duvido que foi isso. Foi algum empresário que falou ‘olha, nós temos esse técnico aqui que é muito bom’ e realmente é muito bom", afirmou Muricy Ramalho no programa 'Bem, Amigos' do canal brasileiro SporTV."Os dirigentes brasileiros escolhem muito mal. Eles têm que ver primeiro o DNA da equipa", referiu ainda.