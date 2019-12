Começam a faltar elogios à carreira de Jorge Jesus ao serviço do Flamengo. Com a Taça Libertadores e o Brasileirão 'no bolso', o técnico português não dá tréguas aos seus jogadores para que não baixem o ritmo, como ficou demonstrado no confronto com o Palmeiras . O triunfo sobre a formação de Luiz Menezes foi o 29º jogo consecutivo sem perder para o 'Mengão', considerando todas as competições.Mas os números sustentam a carreira de sonho de Jorge Jesus no Brasil. Como ao 4º minuto da partida com o Palmeiras, momento do golo de Arrascaeta, que fez o Flamengo chegar aos 78 golos apontados no Brasileirão, superando os números do Cruzeiro em 2013 (77), tendo agora o melhor ataque desde que a competição passou a ter 20 clubes (2006).A dois encontros do final do Brasileirão, o Flamengo já bateu o recorde de pontos na prova, somando agora 87, e de golos e para isso muito contribuiu Gabriel Barbosa. O ex-Benfica bisou frente ao Palmeiras e tornou-se o maior goleador do Brasileirão desde 2006, com 24 golos, superando Jonas (Santos, em 2010) e Borges (Grémio, em 2011), ambos com 23 golos apontados.