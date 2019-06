Jorge Jesus promete títulos mas deixa alerta: «Sou Jesus mas não faço milagres» Jorge Jesus promete títulos mas deixa alerta: «Sou Jesus mas não faço milagres»

Jorge Jesus continua a surpreender no Brasil, depois de ter assumido o comando técnico do Flamengo. Segundo relata o Globo Esporte, o treinador tem trabalhado todas as vertentes da equipa mas deixou um reparo quanto à forma de ser chamado.Tudo porque um funcionário se dirigiu ao técnico português como 'Jesus', algo que este corrigiu prontamente: "Jesus não. O meu nome é Jorge, mas pode chamar-me míster". Como a expressão é comum na Europa, alguns jogadores que já passaram pelo Velho Continente já estarão habituados.Jorge Jesus vai orientar a equipa num jogo pela primeira vez no próximo sábado, num particular com o Madureira