Jorge Jesus convoca todos os jogadores para a final da Libertadores

O Flamengo defronta, no próximo sábado, o River Plate, em Lima (Peru), em jogo a contar para a final da Libertadores. Esta quinta-feira, a equipa liderada por Jorge Jesus divulgou a lista de convocados para o embate sul-americano e, sem surpresas, o técnico português chamou os 31 jogadores que compõe o plantel rubro-negro.Relembre-se que, em caso de vitória, será o segundo troféu da Libertadores na história do Flamengo, que conta com uma conquista em 1981, com um triunfo (2-0) do Mengão sobre os chilenos do Cobreloa.