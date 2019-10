Minimizar os estragos: Jorge Jesus cria esquema a pensar em Gabigol e Rodrigo Caio

Não querendo entrar em rota de colisão com a Confederação Brasileira de Futebol, Jorge Jesus criou um esquema para tentar minimizar os estragos que os próximos compromissos internacionais possam fazer no plantel do Flamengo. Rodrigo Caio e Gabriel Barbosa - duas das principais estrelas do 'mengão' - foram convocados pelo selecionador Tite para os particulares com Senegal e Nigéria, que se realizam nos próximos dias 10 e 13, em Singapura. O problema é que o Brasileirão não para e o Flamengo joga já dia 11 e 13, frente a Atlético Mineiro e Athletico Paranaense, respetivamente. Mas Jorge Jesus pensa em tudo...É certo que Gabriel Barbosa e Rodrigo Caio vão perder estes dois encontros do Flamengo, mas o objetivo do técnico português é poder contar com os dois internacionais na deslocação a Fortaleza, na madrugada de dia 17. Neste sentido, a formação 'rubro-negro' vai enviar um fisioterapeuta para acompanhar os dois internacionais na viagem de regresso ao Brasil (a chegada está prevista para dia 15), de modo a iniciarem trabalhos específicos que minimizem o desgaste, uma vez que vão falhar toda a preparação para esse encontro em Ceará.O Flamengo lidera o Brasileirão com 52 pontos, mais cinco que o Palmeiras.