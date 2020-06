Jorge Jesus deixa aviso às 'estruturas e presidentes': «Ganha-se nas quatro linhas»

Jorge Jesus considera que são os jogadores e os treinadores quem verdadeiramente faz a diferença no sucesso de um clube. Em entrevista à Fla TV, o técnico do Flamengo lembrou que tudo o resto vem por acréscimo.





"Esta pandemia não foi boa na carreira desportiva do Flamengo. Quebrou o entusiasmo. Para fazeres a diferença tens de ter hegemonia e isso era o que estávamos a ter. Tem de ser com o valor de muita gente, não apenas pelo treinador ou jogadores, que são fundamentais, claro. Mas a estrutura é importante. Mas quero dizer o seguinte: iludam-se todas as estruturas e presidentes do Mundo. Quem ganha é dentro das quatro linhas. Aqui é que se ganha força para teres grande equipa e seres um grande presidente. Jogadores são as peças fundamentais do êxito de qualquer clube do mundo", vincou Jesus, passando depois para a sua própria experiência no Brasil e para a capacidade de criar e operacionalizar."É fácil dizer que Gabigol e Bruno Henrique são bons... mas por que motivo não foi fácil antes de eu chegar? O clube está agora a ganhar porque tem uma estrutura onde todos sabem que ninguém está acima do Flamengo. Toda a estrutura do futebol trabalha para o emblema. No primeiro dia em que cheguei ao Flamengo quis ser apresentado a todos os funcionários e expliquei-lhes: 'venho para um clube onde todos têm a mesma responsabilidade. Todos somos importantes'. Felizmente correu bem", vincou.