Jorge Jesus divulga convocatória para primeiro jogo a doer no Flamengo

Jorge Jesus vai estrear-se oficialmente no comando técnico do Flamengo esta quinta-feira, diante do Atlético Paranaense, para a Copa do Brasil.O treinador português chamou 24 jogadores para o primeiro jogo a doer, com a imprensa brasileira a avançar com o provável 'onze': Diego Alves, Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio, Renê, Cuéllar, Diego, Vitinho, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, jogador que em 2017 o Inter cedeu ao Benfica.Recorde-se que o Flamengo venceu na estreia de Jorge Jesus como técnico do Flamengo, derrotando o Madureira por 3-1, em jogo-treino.