Jorge Jesus e comitiva já foram testados

Tendo em vista o regresso aos treinos a curto prazo, o Flamengo já tomou as medidas necessárias com o plantel e equipa técnica, devido à Covid-19. Depois de ter testado os funcionários no centro de treinos do Urubu na sexta-feira, o clube testou ontem os elementos da equipa principal, bem como os familiares, nas suas casas. Assim, Jorge Jesus e o restante staff técnico foram abrangidos pela medida um dia após voltarem ao Brasil.

A imprensa brasileira aponta que os resultados dos testes serão conhecidos no início desta semana, de forma a depois preparar o regresso aos treinos, que só pode ser permitido pelo governo estadual. Na chegada ao Rio, Jorge Jesus voltou a analisar o contexto vivido. "Temos de saber conviver com este vírus e fazer um isolamento parcial, porque total não pode ser. As equipas terão acompanhamento, mas temos de perceber que isto não é brincadeira", reiterou JJ.

Enquanto aguarda o aval das autoridades, o Fla já delineou um plano para os treinos: todas as divisões do Ninho do Urubu e materiais serão desinfetados, incluindo as chuteiras do plantel, e os jogadores serão divididos em grupos reduzidos, com cada um a trocar de roupa num quarto.



Plantel recetivo quanto a cortes



Devido à crise financeira originada pela Covid-19, o Flamengo perspetiva possíveis cortes salariais no plantel. Segundo a imprensa brasileira, os jogadores mostraram-se recetivos quanto a essa hipótese de forma a ajudar financeiramente o clube do Rio de Janeiro e a maioria dos empregados da entidade. Em cima da mesa está uma proposta de redução de 25% nos vencimentos, sendo que prosseguem as negociações entre a direção rubro-negra e o plantel, que tem sido representado por Diego Ribas e Éverton Ribeiro.