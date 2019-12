Jorge Jesus e o futuro: «Daria prioridade a Espanha por causa do idioma»

O vencedor do Brasileirão e da Libertadores deu uma entrevista à CMTV na qual passou em revista um sem-número de assuntos. O seu futuro profissional foi um deles, embora Jorge Jesus não tenha quebrado o tabu em relação à continuidade no Flamengo. "Se regressar à Europa e tiver de dar prioridade a um país... esse país é a Espanha. Por causa do idioma. Já estou muito habituado a falar em castelhano com os jogadores", sublinhou o técnico do Fla.

A verdade é que durante a comemoração da vitória na Libertadores, JJ deu a entender que o próximo passo será a conquista de um troféu importante no Velho Continente. "Só há seis ou sete equipas na Europa em que é possível vencer títulos importantes", anotou o português, dando ainda um recado a Luís Filipe Vieira a propósito do desempenho menos bom do Benfica na Champions: "Os presidentes dos grandes clubes têm de investir..."

