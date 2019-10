Jorge Jesus e o triunfo sobre a Chapecoense: «Jogámos como um campeão»

Flamengo e Chapecoense travaram-se, este domingo, em jogo relativo à 23.ª jornada do Brasileirão, uma partida que acabou por serde Bruno Henrique, avançado do 'Fla', aos 35 minutos.No final do encontro, Jorge Jesus aproveitou para destacar o triunfo "importantíssimo", afirmando que o "resultado foi melhor que a exibição" e que o Flamengo jogou "como um campeão"."Vitória importantíssima, num campo difícil. A Chape não nos criou muitos problemas ofensivamente. O nosso primeiro tempo foi muito melhor do que o segundo, podíamos ter chegado a uma vantagem maior. Mas a nossa equipa mostrou o seu caráter. Jogámos como um campeão joga. Sempre dando o peito às balas. Isso caracteriza os grandes jogadores. O resultado poderia ser maior. Mas o resultado foi melhor que a exibição. Contra o Grêmio, fizemos uma exibição extraordinária e só empatamos", frisou o técnico de 65 anos, na conferência de imprensa pós-jogo."Sentimos que a nossa equipa é massacrada com faltas. Param os nossos jogos. Alguns dos nossos jogadores tiveram lesões. Mas estamos preparados. Os árbitros não devem permitir. Se não tiver jogadores com qualidade, esquece"."Antes do jogo, perguntei a todos como estavam. Alguns disseram que estavam fadigados, mas que queriam jogar. Há o respeito pelo Brasileiro. A CBF [Confederação Brasileira de Futebol], para que o campeonato tenha mais valor, devia proibir de tirar mais do que cinco titulares no jogo seguinte"."Chegamos com oito pontos de atraso em relação ao Palmeiras. Hoje somos líderes isolados e queremos continuar. Vamos defender. Temos Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo que querem nos tirar de lá", concluiu.