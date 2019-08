Jorge Jesus e o VAR: «Ou árbitros percebem que são eles quem lidera ou ficam desempregados»

O golaço de Bruno Henrique que colocou equipa de Jorge Jesus na frente O golaço de Bruno Henrique que colocou equipa de Jorge Jesus na frente

Bruno Henrique colocou a equipa rubro-negra na frente, aos 42 minutos, e bisou após o intervalo, aos 52, enquanto Gabriel (ex-Benfica), aos 62, e o uruguaio Arrascaeta, aos 84, completaram o resultado, depois Castan ter feito o golo do Vasco, aos 59'. Os anfitriões dispuseram de duas grandes penalidades que foram desperdiçadas por Pikachu (58) e por Bruno César (81), antigo jogador de Benfica e Sporting, permitindo ambos a defesa ao guarda-redes Diego Alves. No final do encontro, JJ sublinhou o crescimento da sua equipa."Dia a dia, jogo a jogo, vamos criando mais conhecimento do que pretendo para a equipa, conheço melhor os jogadores. Ainda temos quebras de concentração durante os 90 minutos. Os nossos centrais são muito jovens e ainda perderam muito a concentração no jogo. Depois do Diego defender o penálti, muita gente eufórica e esqueceram-se que o jogo não tinha acabado... Estamos a crescer, a equipa está mais confiante, os adeptos apoiam-nos. Hoje julgava que estava no Maracanã. O Flamengo tem tudo para dar certo", afirmou na conferência de imprensa.Após a derrota com o Bahia (3-0), o 'Fla' encadeou triunfos com o Grêmio e o Vasco, passando a somar 30 pontos. O Santos, que visita o Cruzeiro no domingo, lidera com 32 pontos, enquanto o Palmeiras, segundo à partida para esta jornada, tem 29 pontos e visita o Grêmio. Sobre a disputa do título, Jorge Jesus garante que não vai "inventar"."É verdade que estão os três na frente e não vamos inventar nada e dizer que não são equipas com potencial para disputar o título. Neste momento, a melhor equipa é o Santos, a segunda o Palmeiras e a terceira o Flamengo. O São Paulo vai entrar na disputa, o Corinthians vai entrar. São equipas fortes e acho que vão disputar a liderança do campeonato".E o VAR voltou a ser tema da conferência do treinador português. "Sou a favor do VAR, veio para o futebol para impôr mais a verdade desportiva. Um dos primeiros países a aderir ao VAR foi Portugal, depois da Holanda, e já temos alguma experiência. Aqui, no Brasil, o protocolo do VAR está a dar muito protaganismo ao VAR e pouco ao árbitro, que tem de continuar a ser soberano. É ele quem decide. Se assim não for qualquer dia não são precisos árbitros: está lá o VAR e é ele que arbitra! Ou os árbitros percebem que têm de ser eles a liderar o processo do jogo ou qualquer dia podem ficar desempregados"