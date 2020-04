Jorge Jesus eleito o melhor treinador da história do Flamengo

Taça Libertadores, Brasileirão, Supertaça do Brasil, Supertaça Sul-Americana e Taça Guanabara. Em poucos meses Jorge Jesus eternizou o seu nome na história do Flamengo com a conquista destes cinco títulos e a qualidade do futebol apresentado pela equipa deixou os adeptos completamente rendidos ao técnico português.





Por isso não surpreende que Jorge Jesus tenha sido eleito o melhor treinador da história do emblema carioca numa votação levada a cabo pelo site brasileiro 'Globoesporte' ao longo das últimas semanas. O português venceu com goleada e arrecadou 63,44% dos votos da 'torcida', bem à frente de Cláudio Coutinho, segundo mais votado, com 15,13%. Carlinhos (10,2%), Paulo César Carpegiani (9,05%) e Flávio Costa (2,18%) completaram o top-5 da votação.Os números de Jorge Jesus no comando técnico do Mengão são impressionantes: 38 vitórias em 51 jogos oficiais (aproveitamento de 80,3%), nove empates e somente quatro derrotas, num total de 118 golos marcados e 45 sofridos.O técnico está neste momento em Portugal, com a família, devido à pandemia do novo coronavírus, que ditou a suspensão dos campeonatos estaduais no Brasil e 'congelou' também as negociações para a renovação do contrato de Jorge Jesus com o Flamengo, tendo em conta que o atual vínculo termina em junho.