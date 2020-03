Jorge Jesus entrega medalha da Taça Guanabara ao treinador dos sub-20 do Flamengo

Jorge Jesus decidiu oferecer a medalha referente à conquista da Taça Guanabara (1.ª fase do Campeonato Carioca) ao treinador dos sub-20 do Flamengo, Maurício Souza, depois de este ter orientado o Mengão nas quatro primeiras jornadas da competição numa altura em que o técnico português ainda se encontrava de férias.



"Estou a agradecer e a oferecer a medalha do título para o Maurício que iniciou os jogos da Taça Guanabara", escreveu Jorge Jesus no seu Instagram, numa publicação acompanhada de uma foto a registar o momento.



Recorde-se que o treinador português só assumiu o comando do Flamengo na quinta ronda, no triunfo (3-1) sobre o Resende, tendo ainda disputado o o 6º último jogo do grupo B frente ao Madureira, com vitória por 2-0. Nas meias finais o Flamengo bateu o Fluminense (3-2) e no jogo decisivo superou o Boavista RJ (2-1) a 22 de fevereiro e ergueu o troféu em pleno relvado do Maracanã.