Jorge Jesus fala em "sacrifício e renúncia" e adeptos respondem com "Carnaval de quarta-feira"

Jorge Jesus já tinha dado conta que o Flamengo não ia embarcar nas 'loucuras' carnavalescas do Rio de Janeiro porque há muito trabalho para fazer. Esta sexta-feira, o treinador português voltou a sublinhar a ideia com uma mensagem no Instagram que foi prontamente comentada pelos adeptos do Mengão.





"Todos acham glamoroso ser jogador e profissional de futebol. Todos vêem o sucesso e a fama. Poucos sabem o quanto de sacrifício e renúncia fazemos. Nesta época de Carnaval estaremos a trabalhar forte para que a NAÇÃO comemore mais uma vez. Bom carnaval para vocês e bom trabalho para nós", escreveu na legenda de uma fotografia na qual surge ao lado de alguns jogadores do Flamengo.Ora, os fãs não perderam tempo e lembraram JJ que o "Carnaval vai ser quarta", aludindo ao jogo da 2.ª mão da Supertaça sul-americana que se vai disputar nessa noite, no Maracanã, frente ao Independiente del Valle ( 2-2 na 1.ª mão ) - "vamos sambar na cara deles", pode ler-se também - e prontamente deram 'dicas': do 'tira o Diego do time pelo amor de Jesus' a "Você é f...!!! Mas o Diego é só para o segundo tempo".