Jorge Jesus ganha reconhecimento

Jorge Jesus garantiu o Flamengo trouxe-lhe algo que o dinheiro não consegue comprar: reconhecimento. O treinador português confessou, num ‘live’ nas redes sociais do Mengão, que hoje é um técnico global. “Sou muito mais conhecido no Mundo, apesar de já ser conhecido na Europa. As finais deste ano deram um prestígio que só no capítulo nacional, Brasil ou Portugal, não dão”, frisou, mostrando-se disposto a prolongar o domínio do Flamengo no futebol brasileiro. “Esta pandemia não foi boa para o Flamengo. Quebrou o entusiasmo. Para fazeres a diferença tens de ter hegemonia e isso era o que estávamos a ter”, referiu.

A relação próxima com os jogadores é um dos trunfos do bom momento de JJ no Brasil, em particular com Gabigol. “Se os jogadores não aceitassem a minha forma de liderar seria difícil. A forma como eles me aceitaram... houve uma pessoa fundamental, que foi o Júlio César, meu antigo jogador no Benfica. Ele conversou com vários ex-colegas do Flamengo e disse ‘se vocês o aceitarem as coisas vão ser mais fáceis. Ele não pára’”, lembrou o técnico.

O impacto de Jorge Jesus no Flamengo, e por arrasto no futebol brasileiro, tem sido tremendo. “Hoje sou muito mais treinador do que era no passado. Quanto mais anos tens de carreira melhor és, desde que penses que não sabes tudo. Todos os dias se evolui. Desde que tenhas o lado criativo... e uma equipa técnica muito boa. Nem preciso de falar e eles já sabem o que eu quero.”

O segredo? A criatividade, segundo explicou Jesus. “Tenho a convicção de que o treinador tem de ser um criativo. Esse é o caminho para o êxito. No primeiro dia no Flamengo quis ser apresentado a todos os funcionários e expliquei: ‘Venho para um clube onde todos têm a mesma responsabilidade. Todos somos importantes.’ Felizmente correu bem.”