Jorge Jesus inicia defesa da Libertadores

O Flamengo de Jorge Jesus inicia, na próxima madrugada, a defesa do título da Taça Libertadores. O rubro-negro vai defrontar o Junior Barranquilla, na Colômbia, na jornada inaugural do Grupo A. O técnico português, de 65 anos, não pode contar com os lesionados Rafinha, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, assim como com Willian Arão, que está suspenso. Ora, o médio falou sobre as broncas do ‘míster’ num programa televisivo. “Ele já perguntou se um jogador estava a pensar que aquilo era um videojogo ou se estava a dormir bem. Isto ao intervalo. Já estamos habituados. Por vezes é muito explosivo, mas é o jeito dele”, explicou.

Jesus, que no último treino teve de expulsar uma iguana do relvado, vai defrontar Teo Gutiérrez, avançado que orientou no Sporting em 2015/16, e o colombiano já deu indicações ao seu treinador. “Conheço as suas debilidades e vou tentar transmiti-las aos meus colegas”, frisou.

A final desta edição será no Maracanã, mas o guardião Diego Alves pede calma. “Temos um gostinho por ser em casa. Mas vamos jogo a jogo”, referiu o brasileiro.