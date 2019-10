Jorge Jesus já bate recordes no Brasileirão após novo triunfo do Flamengo

Ao vencer a Chapecoense por 1-0, o Flamengo de Jorge Jesus tornou-se a equipa com mais pontos (52) nas primeiras 23 jornadas do Brasileirão. O anterior recorde pertencia a São Paulo (2007), Cruzeiro (2013) e Corinthians (2015 e 2017), que tinham todos 50 pontos nesta fase. E todos acabariam como campeões, o que pode constituir um bom presságio para JJ.





A vitória de hoje permitiu ao Mengão manter-se sólido na liderança, com mais seis pontos do que o Palmeiras - que tem menos um encontro. Refira-se que Jesus está ainda a disputar o acesso à final da Taça Libertadores - empatou (1-1) no terreno do Grêmio, na 1ª mão das meias-finais.