Jorge Jesus já prepara novas conquistas

Quem não conhece o lado patriota de Jorge Jesus? O técnico português faz questão de relembrar as origens em cada conquista, ainda para mais quando acontecem fora de portas. O timoneiro do Flamengo pode reencontrar-se com a glória nos próximos tempos e nada melhor do que momentos inspiradores para renovar as aspirações. Neste sentido, Jorge Jesus visitou o navio-escola ‘Sagres’ - que chegou ao Brasil no âmbito das comemorações dos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães -, mas o momento descontraído trouxe também... polémica.

Depois de a embarcação atracar no Rio de Janeiro, o técnico português, visivelmente orgulhoso, conviveu com toda a tripulação e gravou o episódio com as habituais ‘selfies’. Acabou ainda por privar com o comandante Maurício Camilo e entregou-lhe uma camisola do Flamengo, com o número 1500 nas costas, a assinalar o ano do descobrimento do Brasil. A fotografia foi partilhada nas redes sociais, mas não caiu bem a todos. "Apaga, parece um colonizador", pode ler-se num comentário. Houve ainda quem fosse mais longe. "Você é o melhor, mister! Mas 1500 não é motivo de orgulho para nós brasileiros. Esse ano não marca o início do Brasil. Aqui já existiam indígenas que foram massacrados pelos portugueses e pelo rolo compressor de uma suposta civilização", criticaram.

Esta viagem de circum-navegação, que começou em Lisboa no dia 5 de janeiro, vai prolongar-se durante 371 dias e deixa, certamente, Jorge Jesus de coração ‘apertadinho’. Até pode servir de tónico para o português, já que vem aí uma fase crucial!

Etapa decisiva para o mengão

O Flamengo vai entrar num ciclo de jogos infernal e até pode vencer... três troféus. A primeira batalha é hoje frente ao Fluminense. As duas equipas decidem um lugar na final da Taça Guanabara, mas o Flu não se sente amedrontado com o poderio da equipa de Jesus. "Estudámos bem o adversário. Mas, o jogo é para ser jogado, certo? O Flamengo não é invencível. Também temos uma equipa boa e bastante criativa. Estamos preparados para esta meia-final. Não há nenhum monstro do outro lado", disse Egídio, defesa do Fluminense. Se vencer, a formação do português joga a final no dia 22. Pelo meio, ainda tentará levantar a Supertaça brasileira contra o At. Paranaense (dia 16). Mas as finais não se ficam por aqui. O Mengão disputa também a Supertaça Sul-Americana contra o Independiente del Valle.