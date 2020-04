Jorge Jesus já tem data marcada para regressar ao Brasil

Jorge Jesus já tem bilhete marcado para regressar ao Brasil a 1 de maio. A notícia é avançada pelo site globoesporte e dá conta que o técnico do Flamengo seguirá num voo que parte de Lisboa e faz ainda escala em Recife e Campinas antes de chegar ao Rio de Janeiro.





A mesma fonte avança que os adjuntos João de Deus, Tiago Oliveira e Márcio Sampaio têm o seu nome na mesma reserva. Como a companhia portuguesa TAP, que faz voos diretos Lisboa-Rio, não está a operar por causa da pandemia da Covid-19, a opção foi por um trajeto mais longo.Toda a operação de logística contou com o apoio do Flamengo, adianta o site brasileiro, que já tem estruturado um protocolo de segurança para receber a equipa técnica portuguesa com exames ao coronavírus.