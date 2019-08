Jorge Jesus lamenta erros e desgaste

Abatido pela derrota, Jorge Jesus lamentou o acumular de falhas que resultaram no 0-3 ainda antes do intervalo. "A equipa coletivamente não esteve a 100% e foi penalizada por dois ou três erros individuais. É verdade que nós em 25 dias fizemos oito jogos, é verdade que vimos com desgaste do último jogo e também é verdade que o Bahia teve mérito. Não conseguimos impor o nosso jogo e cometemos alguns erros. Toda a gente quer jogar bonito, mas às vezes não dá", vincou o técnico do Flamengo, justificando a opção (falhada) em Filipe Luís. "Temos de lhe dar competição e o Renê vinha de um jogo muito desgastante". De qualquer modo, não retira o clube da luta pelo título. "Uma derrota sente-se sempre, ainda para mais no Flamengo. Mas há muitas jornadas para recuperar."