Jorge Jesus lidera a corrida a mestre da tática

Jorge Jesus liderava ontem, ao início da noite, de forma destacada, a sondagem promovida pelo ‘Globo Esporte’, que pedia aos fãs que elegessem o melhor treinador do Flamengo... de todos os tempos! O português recolhia, naquela altura, a maioria dos votos, suscitando a preferência de 62,14 por cento dos votantes. Muitíssimo atrás dele surgiam Cláudio Coutinho (15,24%), Carlinhos (11,19%), Paulo César Carpegiani (9,22%) e Flávio Costa (2,21%).

A popularidade do treinador português ficou a dever-se ao facto de ter conseguido aliar a qualidade exibicional à conquista de troféus. Desde junho de 2019 no Flamengo, Jorge Jesus obteve 38 vitórias, nove empates e quatro derrotas, 118 golos marcados e 45 sofridos. Registou uma taxa de aproveitamento de 80,3 por cento. Arrecadou o Brasileirão 2019, a Libertadores 2019, a Supertaça do Brasil 2020 e a Supertaça Sul-Americana 2020. Entretanto, uma fonte próxima de JJ assegurou ontem ao Yahoo Esportes que o processo de renovação do vínculo contratual do treinador português se encontra paralisado.