Jorge Jesus: «Na minha vida não tenho tido 'chicotadas psicológicas'»

Jorge Jesus foi inquirido pelos jornalistas brasileiros, depois da, sobre a sua continuidade no Flamengo, mas o técnico português, que tem contrato com a formação carioca até junho de 2020, não abriu muito o jogo."Os treinadores nunca sabem o dia de amanhã. Na minha vida não tenho tido 'chicotadas psicológicas, como se diz em Portugal. Quando ganha é o técnico que decide se vai embora, se perde esse papel passa para o clube. Estamos sempre em cima do muro", explicou Jesus.O treinador, que já se sagrou campeão brasileiro e conquistou a Taça Libertadores, constatou que já não lhe resta muito mais para ganhar no Brasil, além do Mundial de Clubes, que se disputa este mês, no Qatar. "Estou num dos maiores clubes do Mundo. Vim à procura de títulos que na Europa não conseguia conquistar. Agora estamos no Mundial. O que me pode levar a mudar de projeto? O que me falta ganhar? Talvez uma Champions. Para isso tens que treinar na Europa", sublinhou.A expectativa é defrontar o Liverpool (campeão Europeu) na final do Mundial e Jesus não ficou surpreendido por. "É normal o Liverpool não se preocupar ainda com o Flamengo, falta algum tempo. Estão numa competição importante, a Premier League... há muito tempo que o clube não se sagra campeão. É o principal objetivo deles. Claro que conheço o Liverpool, vejo os jogos do campeonato inglês. Mas tenho que me preocupar com o Al Hilal."