Jorge Jesus não facilita na convocatória: poupanças ficam para mais tarde

O Flamengo já divulgou a lista de convocados para o jogo com Fortaleza e a equipa vai apresentar-se na máxima força. Gabriel Barbosa e Rodrigo Caio, que estavam em dúvida por terem estado ao serviço da seleção com o desgaste que a viagem até Singapura acarretou, estão nos eleitos e podem mesmo ser titulares.





Quem também está nas opções é Reinier. O jogador de 17 anos tinha saído chamado Mundial Sub-17 mas acabou por ser retirado após pressão do Flamengo, estando ao dispor de JJ.O Flamengo soma 12 jogos seguidos sem perder no Brasileirão, competição que lidera com 8 pontos de vantagem.