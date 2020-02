Jorge Jesus nega arrogância e assume: «Estamos noutro patamar»

Jorge Jesus deu que falar esta semana no Brasil, devido à forma como encarou o encontro com o Fluminense, algo que levou muitos comentadores a acusá-lo de arrogância. Este sábado, na antevisão à partida que valerá a Supercopa brasileira, o primeiro título do ano, o treinador do Flamengo defendeu-se das críticas e deu a sua visão dos factos.





"Vi alguns programas desportivos e volto a dizer. Constatei factos. O Fluminense está mais forte do que ano passado, disse-o duas vezes, disse que o nosso rival tinha como objetivo de conquistar o troféu e que nós estávamos noutro patamar, porque tínhamos outros objetivos desportivos. Coloco-vos agora uma pergunta: o Fluminense este ano disputa o título nacional brasileiro? O Fluminense este ano vai disputar Libertadores? Ou o Mundial? Não. O Flamengo está noutro patamar de objetivos. Acham que isto é arrogância?", questionou JJ.