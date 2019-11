Jorge Jesus poupa Pablo Mari e Vitinho na convocatória do Flamengo

O defesa central Pablo Mari e o avançado Vitinho não integram a convocatória do técnico Jorge Jesus para a visita do Flamengo ao Grémio, agendada para as 19h00 (hora portuguesa) deste domingo e relativa à 33.ª jornada do Brasileirão.

Os dois jogadores apresentaram dores musculares e serão assim poupados pelo técnico português, mas deverão estar aptos para a final da Taça Libertadores, no próximo dia 23, frente aos argentinos do River Plate.

Além de Pablo Mari - deve ser rendido no onze inicial por Mateus Thuler - e Vitinho, Jorge Jesus também não poderá contar com o avançado Bruno Henrique e os médios Willian Arão e Gerson na deslocação a Porto Alegre, uma vez que o trio está suspenso por acumulação de cartões amarelos.