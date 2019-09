Jorge Jesus puxa pelos portugueses

A carreira de Jorge Jesus no Flamengo tem despertado o interesse dos clubes e media brasileiros pelos treinadores portugueses. Funcionando como uma espécie de relações-públicas, o técnico do Mengão dá a entender que no nosso país há muito por onde escolher. "Há bastantes equipas na Europa que têm treinadores portugueses, eles estão nas melhores ligas do Mundo. Sinto-me orgulhoso por também estar numa das melhores do Mundo, o Brasileirão", diz JJ.

O luso é idolatrado pela ‘nação Flamengo’, que já lhe dedica cânticos durante os jogos. "Não percebo o significado de muitas palavras. Sinto o barulho, a emoção. Fico contente por fazer feliz aqueles por quem trabalho", explica JJ, preferindo não responder à provocação de Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, que disse que montaria uma seleção se lhe dessem 35 M€ para gastar. "Não entro por aí, respeito muito Renato Gaúcho. Cheguei agora ao Brasil e ainda nada conquistei aqui, ele já ganhou muitas coisas", afirma Jorge Jesus, assegurando que não poupará jogadores, no sábado, diante do Avaí. O Fla vai defender a liderança em Brasília, não podendo contar com os titulares Rodrigo Caio, Arrascaeta e Bruno Henrique.