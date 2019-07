Jorge Jesus rendido ao Flamengo após goleada: «Grupo mais profissional com que trabalhei»

Primeiro golo do Flamengo de Jorge Jesus no Brasileirão Primeiro golo do Flamengo de Jorge Jesus no Brasileirão

Jorge Jesus sente o apoio dos adeptos do Flamengo ao estrear-se no Brasileirão



Jorge Jesus estreou-se este domingo no Brasileirão com uma goleada caseira aos Goiás, por 6-1 . Após o encontro, o técnico português mostrou-se rendido ao grupo do Mengão."Tenho 28 anos no futebol. Este é o grupo mais profissional com que trabalhei, gosta de aprender e são muito ligados uns aos outros. Na Europa acham que os atletas brasileiros não gostam de trabalhar mas não vi isso aqui", confessou o treinador."Entrámos muito fortes, com muita qualidade técnica e tática. Sentimos um pouco o golo do Goiás mas a equipa está muito confiante e continuou em frente. Foram seis golos, mas poderiam ter sido sete ou oito, com todo o respeito. Mas ainda temos muito a melhorar", disse Jesus na análise ao encontro, comentando ainda as críticas a Arão: "não sei se é o patinho feio dos adeptos... para mim é o patinho bonito. Espero que os adeptos não escolham patinhos feios, precisamos de todos."