Jorge Jesus 'salvo' por funcionária na gala da CBF: «Tirou-me de um tumulto dos infernos»

As festas não param para Jorge Jesus. O treinador do Flamengo que conduziu a equipa à conquista da Taça Libertadores e do campeonato brasileiro já está cansado de tanto festejar. A prova disso mesmo surgiu na gala da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na segunda-feira, na qual o treinador português, de 65 anos, recebeu mais um prémio. Mas, à chegada a esta cerimónia, Jesus tratou de se isolar, depois do habitual alvoroço criado, essencialmente pela comunicação social, de forma a descansar.Filomena Melo, empregada na gala da CBF, contou como isolou o técnico. "Ele estava perdido. Não estava com segurança, nem nada. Eu peguei e avisei que o levaria para o sector VIP. Ele disse: 'Estou exausto. Tirou-me de um tumulto dos infernos'", disse entre risos, em declarações difundidas pelo 'Globo Esporte'. A senhora ainda tirou fotografias com o campeão brasileiro e publicou-as nas suas redes sociais.A senhora Melo serviu duas taças de champanhe, aproveitou para registar o momento e ainda ganhou um abraço de Jorge Jesus, a pedido do próprio, agradecendo a ajuda de o ter retirado do meio dos pedidos de entrevistas, de fotografias e autógrafos de convidados, torcedores e funcionários da CBF.Nesta gala, Jorge Jesus foi distinguido como o melhor treinador de 2019 e durante a cerimónia ainda houve pedidos para que Gabigol fique no Flamengo.