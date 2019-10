«Jorge Jesus só tem praticamente de distribuir as camisolas»: ex-jogador já levou resposta

O Flamengo tem este domingo (22 horas) pela frente o Fluminense e na quarta-feira defronta o Grémio na 2.ª mão das meias-finais da Libertadores (1-1 na 1.ª mão). Com 61 pontos no Brasileirão e uma vantagem de 8, têm sido muitos os elogios a Jorge Jesus embora ainda haja quem menospreze o valor do treinador português. É o caso de Anderson Lima, ex-jogador do Grémio e do Santos, que agora é comentador."A equipa do Flamengo é tão boa que o treinador só tem de distribuir as camisolas praticamente. É só uma questão de encaixar uma peça ou outra. Não é que o trabalho não esteja a ser bom, mas ter um plantel assim facilita", afirmou no programa "Resenha ESPN".Este comentário de Anderson Lima mereceu uma resposta do jornalista Mauro Cézar da ESPN: "As declarações de Anderson Lima no Resenha ESPN sobre o trabalho de Jorge Jesus apenas comprovam, reforçam a tese (óbvia até) de que ter jogado futebol profissionalmente não garante a um ser humano a capacidade de compreendê-lo e analisá-lo."Anderson Lima não se ficou por aqui. Questionado se optaria por Tite ou Jorge Jesus para orientar a sua equipa, respondeu: "Escolheria o Tite porque conheço o trabalho dele muito de perto. Sei que é muito bom. Às vezes é só uma questão de encaixe. Quando fomos campeões paulistas com o São Caetano, foi ele que montou a equipa. O Muricy chegou depois, fez esses encaixes, e a equipa engrenou para ser campeã."