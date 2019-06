Jorge Jesus já tem data para a estreia no Flamengo e com direito a transmissão no YouTube

Há muita expectativa para ver o Flamengo de Jorge Jesus em ação. Contudo, já há data marcada para o primeiro jogo do técnico português no banco do 'Mengão'. O Flamengo irá disputar, no próximo sábado, dia 29, um jogo-treino frente ao Madureira, na Gávea, que contará com a presença dos adeptos e da comunicação social. Mas há novidades: a partida terá transmissão em direto pelo... canal de YouTube do emblema brasileiro.





O primeiro encontro oficial de Jorge Jesus tem data marcada para o próximo dia 10 de julho, frente ao Atlético Paranaense, em Curitiba, para a Copa do Brasil.