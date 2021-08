Jorge Jesus: «Tenho a certeza que o Flamengo vai estar na final da Libertadores»

Jorge Jesus não tem dúvidas de que a final da Libertadores 2021 vai opor duas equipas brasileiras, com o Flamengo a ser uma das formações que marcará presença no derradeiro jogo.

"O Flamengo teve 'um pouquinho de sorte' no sorteio, como vocês dizem no Brasil, [jogou] contra equipas com menos valor. Tenho certeza de que o Flamengo vai estar na final, porque essa equipa (Barcelona Sporting Club) eu conheço bem, jogamos no Maracanã e vencemos por 3-0. Vai ser uma final da Libertadores com um Flamengo contra Palmeiras ou Atlético-MG", começou por dizer o técnico do Benfica, em declarações exclusivas à SBT Sports depois da qualificação das águias para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Jorge Jesus afirmou manter-se a par de tudo o que tem acontecido na Libertadores. "Tenho acompanhado os últimos jogos da Libertadores. O Atlético-MG eliminou duas grandes equipas, dois possíveis vencedores, o Boca [Juniors] e o River [Plate]. Vai apanhar agora na meia-final o Palmeiras [de Abel Ferreira], que é outra grande equipa", atirou.

Já sobre o facto de Renato Gaúcho ainda não ter feito história tal como Jorge Jesus fez no Brasil ao serviço do Flamengo, o português atirou: "Nem nunca fará". "Todos os treinadores têm capacidade no Flamengo. É uma grande equipa. Já é o terceiro treinador [desde que saiu do Brasil] e penso que o Renato vai dar continuidade à grande qualidade dos jogadores do Flamengo e os objetivos que o Flamengo tem", concluiu.