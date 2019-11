Jorge Jesus vai falhar o próximo jogo do Flamengo

Jorge Jesus não vai estar no banco no próximo encontro do Flamengo, no Brasileirão. O treinador português foi punido com um cartão amarelo quinta-feira, na partida com o Botafogo, trata-se do terceiro na prova, por isso não poderá orientar a equipa no desafio de domingo, com o Bahia, no Maracanã.





Assim sendo, a tarefa deverá ficar a cargo de João de Deus, um dos seus adjuntos.Recorde-se que o Flamengo derrotou ontem o Botafogo, por 1-0, num jogo polémico em que o treinador português se queixou dados jogadores da equipa da casa.