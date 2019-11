Jorge Jesus vai receber o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro

Jorge Jesus prepara-se para ser 'cidadão carioca'. Esta quinta-feira, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro ao treinador português do Flamengo, por iniciativa do vereador Felipe Michel, antigo jogador do Mengão.





A cerimónia irá ter lugar no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro na próxima segunda-feira. Relembre-se que o técnico português está a dois pontos de conquistar o título do campeonato brasileiro, sendo que este sábado pode conquistar o primeiro título no Brasil, caso vença o River Plate na final da Libertadores.