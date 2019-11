Jorge Jesus vai rever antigos companheiros do Olhanense no jogo com o Palmeiras

Jorge Jesus deverá reencontrar no próximo dia 1 de dezembro, aquando do jogo entre o Palmeiras e o Flamengo, dois antigos colegas de equipa no Olhanense, na época 1974/75, os brasileiros Guaracy e Renato.O antigo jogador Vandão, que é tio de Rafinha, lateral do Flamengo, mora em Suzano, uma cidade próxima de São Paulo, e contactou o sobrinho, o qual, por sua vez, falou com Jorge Jesus, ficando desde logo marcado o encontro para a primeira oportunidade.Numa mensagem telefónica enviada por Rafinha para Vandão, divulgada pelo "Blog do Paulinho", Jorge Jesus manifesta alegria pela possibilidade de reencontrar o antigo companheiro. "Grande abraço para ti. Prazer em saber que eu e tu ainda estamos vivos. Ainda nos vamos encontrar um dia, gostava de te ver", disse JJ.Entretanto, a família de Renato, outro antigo companheiro de Jesus no Olhanense, soube que o atual treinador do Flamengo iria encontrar-se com Guaracy e tudo aponta para que também Renato (residente, igualmente, na grande São Paulo) acompanhe o jogo entre o Palmeiras e o novo campeão brasileiro, dando um abraço a JJ.Guaracy, atualmente com 70 anos, era defesa e Renato, com 75 anos, era avançado, numa equipa do Olhanense que competia na 1.ª Divisão e acabou por descer à 2:ª Divisão. Manuel Oliveira iniciou a época no banco, sendo depois rendido pelos jogadores Reina e Renato, aos quais se sucederam Gonzalito e Joaquim Paulo, sem sucesso.Jorge Jesus, que tinha 20 anos naquele tempo, representou o Olhanense por empréstimo do Sporting, atuando como médio, e foi das unidades mais influentes da equipa algarvia, com 29 jogos realizados e cinco golos marcados.