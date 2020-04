Jorge Jesus volta sexta-feira ao Brasil e Flamengo anda com a calculadora na mão

Jorge Jesus é esperado sexta-feira no Rio de Janeiro para reassumir a liderança do Flamengo e negociar a renovação do contrato, mas o clube carioca anda por estes dias de calculadora em punho, pois a pandemia causou estragos financeiros avultados, como acontece um pouco por todo o mundo.





Há dois meses Jesus e o Flamengo chegaram a um princípio de acordo relativamente a verbas, mas com a pandemia tudo desvalorizou, conforme conta esta quarta-feira o Globoesporte. Sobretudo o real, a moeda brasileira.Por isso, será importante nas negociações fixar um valor para o real no contrato. Há dois meses 1 euro valia 4.80 reais, mas a cotação entretanto mudou. Terça-feira estava nos 5.96 reais...O Flamengo é um dos clubes mais ricos do Brasil, mas os seus dirigentes andam preocupados. Um dos patrocinadores (dos calções) já bateu com a porta e no horizonte há a séria possibilidade da perda de muitos milhões em bilheteira, se os jogos forem disputados à porta fechada.