Jorge Jesus: «Vou fazer o que a equipa médica mandar»

Jorge Jesus, treinador do Flamengo, normalmente tem tudo planeado na preparação para os jogos das suas equipas, mas para a 1.ª mão da Supertaça Sul-americana, a qual se vai disputar em Quito, no Equador, ou seja, em casa do Independiente del Valle (vencedor da Taça Sul-americana), o técnico assumiu as dificuldades pela falta de experiência nestas situações.





"Sempre ouvi dizer que era complicado jogar com essas equipas cujo estádio está a vários metros de altura, em relação ao nível do mar. Não tenho experiência nenhuma disso. Assim, vou fazer aquilo que o departamento médico e fisiológico do Flamengo mandar, porque têm experiência. Já estamos a trabalhar nisso. Durante a semana, o Dr. Tanure está a trabalhar nesse aspeto, mas a minha experiência é zero", destacou o treinador português, de 65 anos, mas ainda acrescentou: "Sei que os jogadores se cansam mais e têm dificuldade a respirar. Nunca estive em altitude como treinador, nem como jogador. Por isso, vou fazer o que a equipa médica do Flamengo transmitir."Jogar em altitude é complicado e os números do Flamengo apontam para isso mesmo. O rubro-negro já jogou acima dos dois mil metros de altitude em 19 ocasiões, tendo vencido sete, empatado três e perdido nove.