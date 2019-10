Jornal argentino garante que Jorge Jesus não vai falhar a final da Taça Libertadores

O 'Olé' garante que Jorge Jesus não vai falhar a final da Taça Libertadores, entre Flamengo e River Plate marcada para 23 de novembro. Segundo o jornal argentino, que contactou fontes ligadas a Conmebol, o treinador português será apenas multado. JJ não é reincidente, daí que não seja suspenso.





Jorge Jesus foi denunciado à Unidade Disciplinar da Conmebol por o Flamengo se ter atrasado dois minutos a regressar do intervalo ante o Grémio, no encontro da 2ª mão das meias-finais da Taça Libertadores.O regulamento prevê um jogo de suspensão para esta infração. Ora, o regulamento da competição prevê que é o treinador que responde caso exista uma demora no regresso da sua equipa do balneário.