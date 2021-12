Jornal uruguaio elege Abel Ferreira como o melhor treinador da América

O jornal 'El País' do Uruguai elegeu Abel Fereira como o melhor treinador da América. O português ficou à frente de Marcelo Gallardo, do River Plate, e de Lionel Scaloni, vencedor da Copa América com a seleção da Argentina.Bicampeão da Taça Libertadores com o Palmeiras – com os dois títulos conquistados em 2021 –, Abel Ferreira recebeu 77 votos na eleição feita por especialistas, 36% do total. Foram só seis votos a mais do que Gallardo, campeão argentino com o River. Scaloni recebeu 43 votos.