Jornalista brasileiro que foi demitido após insultar Abel Ferreira pediu desculpa

Paulo Morsa, da Rádio Transamérica, dispara contra o técnico português Abel Ferreira. pic.twitter.com/Lww7JCC8Yd — FutebolNews (@realfutebolnews) March 14, 2022

O jornalista brasileiro Paulo Morsa, que foi despedido da Rádio Transamérica após ter chamado "idiota", "desgraçado" e "boçal" a Abel Ferreira, pediu desculpa ao treinador português."Peço desculpa pelas palavras proferidas ao treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, Abel Ferreira. Em momento algum quis ofender a instituição e o treinador, utilizei equivocadamente as palavras naquele momento. Peço desculpas também, a todos que se sentiram ofendidos com a minha declaração", referiu Morsa, de 77 anos, em declarações reproduzidas no portal 'UOL Esporte'.