Juanfran joga no São Paulo mas reconhece: «Jorge Jesus é um treinador inteligente»

Juanfran conhece bem o futebol europeu - ou não fosse ele espanhol, tendo jogado no Real Madrid e no Atlético Madrid - e aos 34 anos decidiu aventurar-se no Brasileirão. Assinou pelo São Paulo (o clube para onde também foi Dani Alves) e, numa entrevista ao jornal 'Marca' (onde também falou de João Félix), não se coibiu de elogiar Jorge Jesus, o treinador português do Flamengo.





"O Jorge Jesus é um treinador inteligente, que trouxe coisas boas, mas que certamente também está a aprender com os brasileiros", começou por dizer."O nosso treinador, o Fernando Diniz, é brasileiro, mas também absorve coisas boas das equipas europeias, a forma de jogar, de atacar, de defender... Nesta vida há que ser inteligente, não podes ter a mente fechada. Há que saber onde estás, que jogadores tens, como os podes utilizar, tens de tirar o melhor rendimento possível deles e o Jorge Jesus está a fazer isso muito bem no Flamengo", explicou o defesa espanhol.