Juanfran não esquece as finais perdidas de Lisboa e Milão: «São cicatrizes para a vida»

Juanfran foi esta sexta-feira apresentado no São Paulo. O defesa espanhol recordou as duas "cicatrizes" que leva do futebol europeu: as duas finais perdidas da Liga dos Campeões em Lisboa e Milão, ambas frente ao Real Madrid."São cicatrizes para a vida toda, mas que também ajudam para no futuro ser melhor, para querer conquistar mais coisas e ser mais ambicioso", referiu o defesa, de 34 anos.O espanhol chega ao Brasil depois de ter terminado contrato com o At. Madrid, clube que serviu durante nove anos."Emociono-me cada vez que penso no At. Madrid porque foram nove anos maravilhosos e podia ter continuado mais um ano. O Simeone queria que continuasse, o clube também, mas queria viver outra experiência com a minha família", disse Juanfran na apresentação.