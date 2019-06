Justiça brasileira bloqueia 36 imóveis de Neymar, incluindo duas mansões de luxo

Neymar tem 36 imóveis bloqueados pela justiça brasileira, incluindo duas mansões de luxo. Ou seja, o jogador do PSG pode usufruir das casas, mas não as pode vender até resolver o problema com o fisco, que lhe pede quase 16 milhões de euros. A notícia é avançada pelo jornal 'Folha de São Paulo', que contabilizou 36 imóveis em nome do jogador, da família ou das suas empresas.Entre os bens bloqueados estão duas mansões - que juntas têm 3 mil metros quadrados -, em Santos, e que são utilizadas pela família do craque. Foram adquiridas em 2011 por 1,6 milhões de euros, quando Neymar recebeu um adiantamento de 10 milhões de euros do Barcelona, valendo agora o dobro, segundo o mesmo jornal.Em causa está um alegado desvio de verbas ao fisco ocorrido aquando da transferência do brasileiro do Santos para o Barcelona. Os catalães teriam pago 40 milhões de euros a uma empresa do pai de Neymar ao longo de 2011, 2013 e 2014, mas as autoridades consideram que essa verba destinou-se ao jogador. Ou seja, em vez de ter sido tributada a 17 por cento (taxa do imposto para empresas), deveria ter sido a 27,7 por cento (taxa para pessoas singulares).Recorde-se que o jogador,e por isso foi dispensado da seleção do Brasil que disputa a Copa América, está a ser vítima de umaComo se não bastasse, o craque do PSG viu o presidente do clube francês