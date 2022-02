Justiça brasileira requer levantamento do sigilo bancário das contas de Diego Costa

O 'Globoesporte' escreve no Brasil que a Justiça Federal de Itabaiana, de Sergipe, determinou a quebra do sigilo bancário de Diego Costa, em resposta a um pedido da polícia federal daquele estado brasileiro. Os pedidos foram também feitos às autoridades espanholas, visando também as contas do avançado naquele país.Em causa está uma investigação relacionada com o envolvimento do ex-jogador do Atlético Madrid com a empresa de apostas 'Esportenet', que está a ser investigada por evasão fiscal e branqueamento de capitais.Diego Costa - que está desempregado depois de ter deixado o Atlético-MG - já prestou declarações às autoridades sobre o caso, no final do ano passado, assegurando que a sua relação com a empresa é apenas de consumidor, isto embora não tenha sabido informar o seu login e a password para aceder ao site. A polícia federal considera que o volume de transferências entre a 'Esportenet' e o jogador é incompatível com esta versão.Os investigadores acreditam que o jogador atua como financiador da empresa de apostas, o que Diego Costa negou durante o seu depoimento.Alegadamente há verbas enviadas para fora do país para a compra de criptomoeda e a suspeita da polícia é que as transações sirvam para mascarar o envio de dinheiro para o exterior, de forma ilegal.