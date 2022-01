Justiça italiana quer extradição mas também pondera execução da pena de Robinho no Brasil

Condenado num tribunal de última instância a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo em Itália, Robinho poderá ser detido se sair do Brasil. O nome do avançado, de 37 anos, está incluído na lista vermelha da Interpol, ou seja, foi difundido um pedido de detenção para 195 países. O mesmo acontece com o seu amigo Ricardo Falco, também condenado no mesmo processo. O diretor do Ministério da Justiça italiano contou ao 'Globoesporte' que, se o futebolista não for extraditado, vai "pedir a execução da pena do Robinho no Brasil".O crime aconteceu em 2013, numa discoteca em Milão, e a vítima é uma mulher de origem albanesa, que à data tinha 23 anos.Robinho e Falco poderão ser presos se saírem do Brasil para algum dos países signatários do sistema internacional de captura mas o próprio Ministério da Justiça italiano considera remota a hipótese de o jogador - atualmente desempregado e a residir em Santos - ser detido no Brasil. Mesmo condenados em última instância, os réus não poderão ser extraditados para Itália uma vez que a constituição de 1988 veta a extradição de cidadãos brasileiros."No caso da impossibilidade da extradição, vamos pedir a execução da pena no Brasil", explica ao 'Globoesporte' Stefano Opilio, o diretor-geral de relações internacionais e cooperação judiciária do Ministério da Justiça italiano. A eventual homologação da pena italiana no Brasil deverá ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça do país.Depois do julgamento, o advogado da vítima, Jacopo Gnocchi, fez um apelo à justiça brasileira. "Mais de 15 juízes analisaram o caso em primeira, segunda e terceira instância, confirmando o relato da minha cliente. Agora é preciso ver como será o cumprimento da pena, o Brasil é um grande país e espero que saiba lidar com esta situação. Para nós, a sentença deve ser cumprida. Se fosse na Itália, ele iria para a prisão. Agora o Brasil tratará o assunto com base na sua constituição."