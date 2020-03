Kaká: «É muito triste ver o Ronaldinho a passar por esta situação»

Ronaldinho Gaúcho continua preso no Paraguai, onde foi detido no início do mês por alegada falsificação de documentos, e Kaká admite sentir-se triste pelo momento conturbado que o seu antigo companheiro na seleção do Brasil e colega no AC Milan está a viver.





"É muito triste ver esta situação do Ronaldinho. É claro que nós não temos todas as informações para podermos falar no que aconteceu e grande parte do que sabemos é aquilo que a imprensa noticia. Mas para nós, jogadores que convivemos com ele nas nossas carreiras e que temos essa relação de amizade, de conquistas juntos, é muito triste ver o Ronaldinho a passar por esta situação", admitiu o antigo médio canarinho em declarações ao programa jogo 'Jogo Aberto' da Rede Bandeirantes.Kaká tem esperança de que a situação de Ronaldinho possa resolver-se rapidamente e que o craque volte à vida normal."As minhas orações e os meus pensamentos são para que isto se resolva da melhor maneira e o mais rápido possível, para que ele possa sair desta situação e que possamos vê-lo como sempre vimos e gostamos de ver, a sorrir, a jogar à bola, a brincar e a divertir-se", acrescentou.